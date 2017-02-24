Борислав Береза рассказал почему Ждун оказался в Раде

Депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что принес Ждуна в парламент страны, чтобы мотивировать работу народних избранников в стенах законодательного органа, сообщает Politeka со ссылкой на его Facebook- страницу.

Депутат сообщает, что, хотя в сессионном зале зарегистрировалось 322 депутата, в действительности было не более 150 нардепов.

"Но Ждун в зале есть. Мы встретились с ним вчера. Как и большинство украинцев, он ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина", - написал Береза.

По словам депутата-одномандатника, терпения и времени у Жждуна немало, "чего нельзя сказать про Украину".

Напомним, что сегодня в Верховной Раде на заседании парламента поставили за трибуну Ждуна. Его фигуру принес в Раду депутат Борислав Береза.

Напомним, накануне внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко попросила снять с нее депутатскую неприкосновенность. Она также призвала всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое.

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