Боровой о выборах в Украине: Очень хочется Петру Алексеевичу получить тот же результат, что и у кровавого агрессора

Администрация президента Украины Петра Порошенко занимается антидемократической пропагандой, называя возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину повторением российской агрессии, отметил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

История с возвращением в Украину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили показала, что администрация президента Украины Петра Порошенко переключила борцов с российской пропагандой на антидемократическую пропаганду. Об этом российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой заявил в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Соблазн был уж больно велик. Патриотически настроенным украинцам объяснили, что сейчас защита Украины - это зашита Порошенко и его не вполне чистоплотного окружения. "Есть Порошенко - есть Украина". Ну, вы знаете... В 2019 году президентские выборы в Украине - пора перенимать опыт. Очень хочется Петру Алексеевичу получить тот же результат, что и у кровавого агрессора", - написал он.

По мнению эксперта, "лживые пропагандистские установки уже появились".

"Прорыв границы Михаилом Саакашвили - это же уголовное преступление, повторение агрессии в Крыму и на Востоке Украины, агрессия", - говорят тролли Порошенко. То, что этот прорыв осуществили патриотически настроенные граждане, ветераны антитеррористической операции - это не считается, все равно агрессия", - отметил он.

Боровой назвал хитрым ходом тезис российской пропаганды "А все воруют, и наши, и ваши" в ответ на антикоррупционные расследования в Украине.

"Пропагандистские попугайчики в Украине не отстают: "Все политики не правы". И те, кто привлек армию для защиты от одного Саакашвили, и Михаил Саакашвили, которого сторонники перенесли через границу на руках? Украинцы- тролли, не учитесь плохому. У вас все равно не получится", - заявил он.

10 сентября вместо пересечения границы в пункте пропуска "Краковец" Саакашвили вначале попытался въехать в Украину на поезде "Интерсити", но поезд остановили. После этого политик заявил, что его команда на польской границе "возвращается к первому плану" и едет в пункт пропуска "Краковец", однако вместо этого отправился в пункт пропуска "Шегини". Поляки пропустили автобус с Саакашвили и народными депутатами. Украинская сторона перекрыла границу якобы из-за информации СБУ о минировании перехода. После этого толпа сторонников Саакашвили прорвала кордон пограничников и сопроводила политика на территорию Украины.

Политик приехал во Львов, где заявил, что полицейские не выполнили преступный приказ, пропустив его в страну. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к уголовной ответственности.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили грозит три дела за незаконное пересечение границы.