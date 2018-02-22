Бортник: В Киеве Порошенко не чувствует себя в безопасности

По мнению политолога Руслана Бортника, президенту Украины стоило или отказаться от допроса в суде, или честно отвечать на вопросы

"Это важный судебный процесс для Украины, когда судят предыдущего президента и то, что нынешний президент не прибыл лично в суд, дает несколько важных месседжей гражданскому сообществу. Первый - это то, что президент не чувствует себя в безопасности в столице Украины, в украинском суде. Второй, что он не готов честно говорить о тех событиях, которые произошли в 2014 году и привели к смене власти в стране и потере части территорий", - сказал политолог Руслан Бортник в эфире NewsOne.

Судебная ветвь власти вчера продемонстрировала свою полную предвзятость и покорность нынешней власти, считает депутат Верховной Рады Олег Петренко.

"Судья и защита очень старались создать комфортные условия для президента Петра Порошенко", - сказал внефракционный депутат.

Символично, что на очень неудобном для президента вопросе о его поездке на Мальдивы, хотя такой поворот был прогнозируемым в плане проведения параллелей между так называемым бегством Януковича и некрасивым поступком Порошенко, судья остановил допрос и не разрешил дать ответ на вопрос, который волнует общество.

Times.com.ua

https://times.com.ua