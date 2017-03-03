Боссы из АП будут защищать Насирова - Шабунин

Политическая верхушка Украины будет защищать руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в содействии фигурантам "газового дела" Онищенко.

Об этом сказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в комментарии NewsOne.

"Будут ли защищать Насирова его политические боссы? Конечно, будут. Сейчас начнется большая атака на Антикоррупционное бюро со стороны Администрации президента. На прошлой неделе она началась в парламенте.

Политическая элита будет делать все возможное, чтобы его не наказали и чтобы уничтожить антикоррупционное бюро. Такая реакция очевидна. Удастся ли она, зависит от нас с вами", - сказал Шабунин.

Накануне НАБУ вручило подозрение председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. Во время оглашения у главного налоговика случился инфаркт. Сегодня представители бюро планируют арестовать Насирова.

Накануне детективы провели обыски не только в ГФС, но и по всем адресам, указанным Насировым в его электронной декларации, включая квартиру бабушки жены. В НАБУ объяснили, что следственные действия в отношении Насирова проводятся в рамках расследования "газового дела" Онищенко за эпизодом о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы.