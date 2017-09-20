Боюсь, что Путин решил заморозить Донбасс — экс-посол США

Майкл Макфол считает, что Путин по-прежнему будет оттягивать завершение конфликта.

Бывший посол США в России (2012-2014), а ныне директор Института международных исследований Фримана Спогли в Стэнфордском университете МАЙКЛ МАКФОЛ был одним из гостей ежегодного форума «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) в Киеве.

В блиц-интервью «Апострофу» дипломат рассказал, чего добивается Россия, продвигая идею с миротворцами на Донбассе, и может ли конфликт вокруг Михаила Саакашвили повлиять на позицию США по Украине.

— Господин посол, насколько на поддержку Украины Соединенными Штатами может повлиять конфликт Петра Порошенко и Михеила Саакашвили? Насколько сложившаяся ситуация опасна?

— Я думаю, что это не имеет никакого значения. Американская поддержка от такого не зависит. Это вопрос принципа — это не вопрос политики. Никто из тех людей, кого я знаю, из-за какой-то нынешней политической ситуации не откажется, скажем, от позиции, что Крым должен быть частью Украины.

— Чего, по-вашему, Россия хочет добиться в вопросе с миротворцами?

— Я этого не понимаю, честно говоря. Боюсь, что президент Путин хочет использовать эту идею, чтобы заморозить ситуацию, а не чтобы решить ее. Это решение должны принимать украинцы, а не Россия — это все-таки ваша страна.

— Что Украина может сделать для введения миротворцев?

— Может быть, чего-то и можно добиться в ООН. Но я не оптимист в этом плане.

— Видите ли вы какие-то изменения в позиции России или ее стратегии в отношении Донбасса?

— Нет, я не вижу никаких изменений. Позиция России заключается в том, чтобы тормозить разрешение конфликта. Им это выгодно, и они не будут ничего кардинально менять.

— Тогда каких дальнейших шагов следует ожидать от администрации Дональда Трампа?

— Я не в курсе, поскольку я не человек Трампа. Честно, не знаю. Что я знаю, так это то, что у них есть компетентные люди — в Пентагоне, в Совете безопасности. Это мои друзья. Но я не знаю позиции Трампа лично. А он сам будет решать эту проблему. В правительстве есть внутренние противоречия, но я не знаю, чем они закончатся.

Владислав Кудрик