БПП и НФ решили добить НАБУ: почему и как

Зарегистрированный коалицией законопроект позволит Порошенко уволить главу Бюро Артема Сытника без всякого аудита

Борьба окружения президента Петра Порошенко и его союзников против Национального антикоррупционного бюро выходит на финишную прямую. Сегодня БПП и НФ внесли в Верховную Раду законопроект, позволяющий уволить главу НАБУ без аудита деятельности ведомства и в случае даже административного нарушения. Почему и каким образом коалиция решила взять под свой контроль Бюро - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Конфликт между НАБУ, с одной стороны, и альянсом Банковой и Народного фронта, с другой, продолжается уже давно. Резонансные антикоррупционные расследования Бюро против ряда высокопоставленных лиц спровоцировали атаку на ведомство со стороны правоохранительных органов из сферы влияния президента. Против НАБУ были выдвинуты обвинения в якобы непрофессионализме и предвзятости. Объектом нападок также стало руководство Бюро в лице Артема Сытника и его заместителей. Сейчас единственный законный путь добиться увольнения Сытника - получить негативный вывод от группы аудиторов, которые должны ежегодно оценивать эффективность деятельности НАБУ. Однако аудит пока так и не состоялся: Рада до сих пор не смогла назначить аудитора по своей квоте из-за разногласий. Но, похоже, коалиция не намерена сдаваться и придумала более простой способ отстранить неудобного Сытника от руля НАБУ - причем обеспечила себе сразу два сценария, как это можно сделать.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Сегодня главы фракций БПП и НФ Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект No7362 с туманным названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно обеспечения парламентского контроля". Его суть становится понятна при анализе текста и сопроводительных документов.

Документом предлагается прописать в регламенте Рады норму, разрешающую парламенту выражать недоверие главе НАБУ, руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Госбюро расследований и члену Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с дальнейшей их отставкой. Предложение выразить недоверие этим чиновникам в Раду могут внести президент, Кабмин и не менее трети народных депутатов.

Однако не только недоверие может стать причиной увольнения главы НАБУ президентом в соответствии с законопроектом БПП и НФ. К перечню таких причин Герасимов и Бурбак предлагают добавить "привлечение к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией" (ст. 172-4 - 172-9-1 КуоАП). Например, за нарушения в э-декларации. Привлечение к админответственности за коррупционное нарушение также может стать основанием для отставки члена НАПК.

Кроме того, законопроект ужесточает контроль за деятельностью НАБУ, а именно вводит "проверку законности осуществляемых Бюро оперативно-розыскных мероприятий, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод лиц".

Обосновывая необходимость таких мер, Бурбак и Герасимов в пояснительной записке ссылаются на функцию парламентского контроля. По их словам, Рада должна иметь право выразить недоверие руководству антикоррупционных органов, если последние "грубо нарушают законность" или проявляют в своей работе "неэффективность и некомпетентность".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Несмотря на предостережения Госдепа США и ЕС, война власти против НАБУ продолжается. И законопроект No7362, вероятнее всего, будет рассмотрен. Но уже сейчас даже в президентской среде кое-кто из депутатов выступил против этого законопроекта. К примеру, член фракции БПП, давний друг президента Владимир Арьев, известный активной поддержкой политики Банковой, в Facebook заявил, что не будет голосовать за "законы, снижающие уровень независимости антикоррупционных ведомств", так как "есть красные линии".

В то же время депутат Сергей Лещенко в своем Facebook сообщил, что голосование может произойти уже завтра, 7 декабря.

После вступления закона в силу Порошенко сможет уволить Сытника на основании решения суда первой инстанции, который, к примеру, подтвердит найденные в декларации главы НАБУ "нарушения". Или же Рада выразит недоверие Сытнику за допущенные Бюро в своей деятельности "нарушения прав и свобод граждан".

Скандальная законодательная инициатива БПП и НФ совпала по времени с атакой коалиции на другом участке политфронта - в антикоррупционном комитете Рады. Работу его главы Егора Соболева члены комитета - представители партий власти и их союзники сегодня признали неудовлетворительной и рекомендовали парламенту снять депутата с этой должности. Решающий голос, которого власти ранее никогда не хватало, дал депутат Радикальной партии Игорь Попов, сын которого сейчас оказался под следствием.

Другими словами, даже если новый закон, уничтожающий независимость НАБУ, не примут, власть уже открыла путь для того, чтобы поставить аудиторами лояльных людей - комитет был последним барьером, мешавшим этому.

Остается только догадываться, почему власть перестала даже маскировать желание подчинить НАБУ. Но на Западе этот сигнал наверняка оценят по- достоинству. Недавно генпрокурор Юрий Луценко, который сейчас является главным публичным оппонентом директора НАБУ, должен был участвовать в конференции генпрокуроров в США. Но не поехал. В ГПУ LIGA.net тогда отказались комментировать, почему. Журналистка Наталья Седлецкая рассказала, что причина в том, что все высокопоставленные чиновники - в том числе ФБР - отказались от встреч с Луценко. Если это правда, то очередной выпад власти в адрес НАБУ только усугубит положение Банковой: лишившись поддержки Запада, Украина останется одна.

О реальности такого сценария заявил директор Центра Байдена и экс- зампомощника министра обороны США Майкл Карпентер: "Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупионного комитета и главы НАБУ, я порекомендую сократить всю правительственную помощь США Украине, включая помощь в сфере безопасности. Это позор".

Дмитрий Черетун