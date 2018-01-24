БПП или НФ. Кому достанется кресло главы Центризбиркома

Разногласия по вопросу о будущем председателе ЦИК могут привести к тому, что в феврале ЦИК вообще окажется недееспособной

На новой сессии парламента одним из первых должен рассматриваться вопрос об избрании членов Центральной избирательной комиссии. По закону о ЦИК, в нее входят 15 членов, срок полномочий которых - семь лет. Полномочия 12 нынешних членов истекли еще в июне 2014 г., одного - в феврале 2017-го. Оставшиеся два - это представитель партии УДАР Олег Диденко и супруга бывшего члена партии "Свобода", экс-генпрокурора Олега Махницкого Екатерина Махницкая.

Первую попытку обновить состав ЦИК Петр Порошенко предпринял в июне 2016 г., внеся в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении 12 старых и назначении 11 новых членов ЦИК. Тогда президент и парламентские фракции не смогли договориться, и вопрос надолго завис. В 2017-м о необходимости избрания нового состава ЦИК неоднократно и все настойчивей напоминали представители Евросоюза. В конце концов эта проблема стала одним из препятствий для получения западной помощи, и теперь президент вместе с парламентом вынуждены спешить.

23 января Петр Порошенко на встрече со спикером Андреем Парубием подписал письмо об увольнении 13 старых и представление на назначение 13 новых членов ЦИК (на следующий день к ним добавился еще один - "запасной" кандидат от НФ Олег Конопольский). Новая сессия парламента должна начаться 6 февраля - как раз к тому времени кандидаты в ЦИК должны успеть пройти спецпроверку. Парубий пообещал, что даст поручение профильному комитету неотложно рассмотреть представление президента, чтобы уже в феврале Верховная Рада приняла решение. Спикер не случайно подчеркнул, что это важно "и для общества, и для наших международных партнеров": власти сейчас очень важно устранять раздражители в диалоге с Западом. Причем не только из- за денег, но и ради более тесного сотрудничества в оборонной сфере и давлении на Россию.

Тем не менее, прохождение этого вопроса через парламент может столкнуться с проблемами. Поводом может стать неравномерное представительство фракций в списке кандидатов. БПП имеет там пять своих людей, НФ - три, "Самопоміч", Радикальная партия Олега Ляшко, "Відродження" и "Воля народу" - по одному. Также в списке фигурирует столичный нотариус Надежда Синица, работавшая в апреле-декабре 2014 г. заместителем министра Кабинета министров (министром Кабмина тогда был Остап Семерак, который попал в правительство по квоте Юлии Тимошенко, а осенью 2014 г. прошел в парламент по списку НФ). Как выяснила программа "Наші гроші", местом работы Надежды Синицы какое-то время был банк "Клиринговый дом", ключевыми участниками которого значатся Иван Фурсин и Юлия Левочкина. Но при всем многообразии связей Синицы она точно не может быть представительницей нескольких фракций одновременно. И вряд ли она идет в ЦИК по квоте "Оппоблока". Скорее всего, она таки представляет Народный фронт, представителем которого в Кабмине на должности министра экологии остается уже упомянутый Семерак. Таким образом, выходит, что "Оппоблок" и "Батьківщина" остаются без своих людей в комиссии.

Не исключено, что и "Батьківщина", и "Оппоблок" и не собирались подавать всерьйоз своих кандидатов, чтобы не голосовать за всех кандидатов. Обеим этим фракциям такой демарш был бы выгоден для мобилизации электората и привлечения симпатиков, а заодно и для того, чтобы лишний раз заявить о попрании норм демократии и будущих фальсификациях на выборах.

Конечно, само по себе это еще не может сорвать назначение нового состава ЦИК. Но есть еще и внутренние противоречия в правящей коалиции. БПП и НФ в равной мере заинтересованы в том, чтобы продвинуть своего человека на должность председателя ЦИК.

Наиболее вероятными кандидатами на этот пост со стороны БПП считаются Ольга Желтова и Светлана Кустова, однако они не имеют опыта работы на крупных политических должностях. Желтова сейчас является заместителем заведующего секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, Кустова - помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Ирины Фриз.

Со своей стороны, НФ хотел бы видеть во главе ЦИК Наталию Бернацкую, которая сейчас является первым заместителем министра юстиции, а ранее (с марта 2014-го по январь 2015-го) была правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека. Для ее карьеры должность рядового члена или даже зампредседателя ЦИК - не слишком высокая ступенька.

К тому же НФ очень хочет иметь гарантии от возможных неприятностей или невыполнения союзнических обязательств со стороны БПП во время будущей кампании по выборам в парламент. И пост главы ЦИК как раз и мог бы служить залогом, что интересы НФ будут соблюдены при дележе мест в общем списке (если две партии все-таки объединятся), мажоритарных округов (если они сохранятся), портфелей в новом правительстве и т.д. Стоит отметить, что Бернацкая - это прямая креатура министра юстиции Павла Петренко, который является ближайшим другом лидера НФ Арсения Яценюка.

В любом случае партнерам по коалиции будет необходимо договориться не только насчет председателя, но и по кандидатурам на должности двух заместителей и секретаря ЦИК. БПП и НФ будут иметь в комиссии более половины мест (восемь или девять с учетом Синицы, или даже 10 с учетом "ударовца" Диденко из 15), а по закону комиссия полномочна лишь в том случае, если избраны и приняли присягу не менее 10 ее членов. И на заседании по выборам руководства ЦИК должны присутствовать не менее 10 членов комиссии. Поэтому БПП и НФ нужно договариваться друг с другом, а, если среди их представителей окажется "слабое звено" (например та же Синица), то и с другими силами.

Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что парламент должен голосовать отдельно за каждого члена ЦИК (а не за список). То есть необходимы 13 результативных голосований, а это для нынешней Верховной Рады довольно трудная задача. Поэтому есть немалый риск того, что парламент отправит в отставку 13 старых новых членов ЦИК, но 13 новых избрать не сможет. Или изберет, скажем, только 7 новых, чего будет недостаточно для возобновления работы комиссии. Все будет зависеть от степени взаимного недоверия между фракциями.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ