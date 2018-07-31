БПП сформировал предвыборный штаб для Порошенко

Руководителем кампании стал Игорь Грынив.

Президент Петр Порошенко собирается принимать участие в выборах в 2019 году.

Об этом заявил один из лидеров БПП Сергей Березенко в интервью "Главкому".

По его словам, БПП уже сформировал предвыборный штаб, руководителем кампании стал Игорь Грынив.

"Петр Порошенко является кандидатом в президенты в своем штабе. Возможно, немного больше, чем просто кандидатом. Потому что окончательные и базовые решения не могут приниматься без его участия", - сказал Березенко.

Он добавил, что "вряд ли возможно", что Порошенко решит не идти на выборы.

Напомним, что Порошенко пока не заявлял публично, что попробует пойти на второй срок, однако 25 мая во время заседания Национального инвестиционного совета он намекнул на участие в президентских выборах в 2019 году.

В феврале 2018 года на вопрос корреспондента LB.ua, есть ли у него "вариант Б" на случай поражения на выборах президента, Порошенко ответил, что "не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании".

Перед этим он говорил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок в зависимости от того, насколько будут успешной первая половина 2018 года.

Согласно последним социологическим опросам, Порошенко не является самым рейтинговым кандидатом.