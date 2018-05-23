БПП требует сначала голосовать за аудитора НАБУ, а потом за Антикоррупционный суд

Фракция БПП в Верховной Раде требует сначала голосовать за аудитора НАБУ, а потом за Антикоррупционный суд

Об этом сообщили источники "ДС".

Напомним, Международный валютный фонд объявил ультиматум Украине по законопроекту об Антикоррупционном суде.

"Или Украина выполняет требования МВФ, или фонд выходит из переговорного процесса", - сообщил источник "ДС".

Напомним также, что право вето для Общественного совета международных экспертов при ВАС стал главным вопросом, который тормозит голосование за законопроект о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении.

Все остальные вопросы были согласованы ранее.

Законопроект о ВАС, принятый в первом чтении, предполагал, что Общественный совет международных экспертовпроверяет всех кандидатов в судьи Антикоррупционного суда, а кандидат, получивший негативный вывод совета, может быть допущен к конкурсу только если, за него проголосует 11 из 16-ти членов Высшей квалификационной комиссии суддей. При этом в МВФ настаивали, что Общественный совет должен состоять исключительно из иностранцев и должен иметь право вето при отборе судей.

Позже украинская сторона согласилась на эту норму, но настаивала на следующей формуле: если кандидат считает, что его неправомерно срезал Общественный совет - подает жалобу в ВККСУ, которая большинством голосов принимает решение, продолжить кандидату участие в конкурсе или нет. Если ответ положительный, то ВККС в составе 16 членов и Общественный совет в составе семи членов собираются на совместное заседание, которое двумя третями голосов должно решить судьбу конкурсанта.

Однако, такой вариант также не устраивает МВФ и в фонде предложили свой вариант, согласно которому совместное заседание ВККСУ и Общественного совета может преодолеть вето совета только если, за кандидата проголосует 4/5 от общего количества участников (19 из 23) к тому же в числе проголосовавших "за" должно быть минимум шесть членов Общественного совета из семи.

По факту это означает, что вето Общественного совета будет непреодолимо, если подавляющее большинство членов совета не передумают, что возможно лишь в фантастических случаях.