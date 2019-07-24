Брат Медведчука окончательно проиграл выборы в Раду

ЦИК повторно пересчитала голоса на 105 мажоритарном округе.

Окружная избирательная комиссия пересчитала голоса на округе, где в Верховную Раду Украины баллотировался брат пророссийского политика Виктора Медведчука. Как сообщила пресс-служба партии "Оппозиционный блок", после пересчета Сергей Медведчук проиграл окончательно. На сайте Центризбиркома также видно, что его опередила другая кандидатка.

По итогам обработки 100% протоколов 105-ого мажоритарного округа, расположенного в Луганской области, кандидатка "Оппоблока" Виктория Гриб набрала 39,58% голосов, а представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Медведчук - 31,7%.

Как сообщалось, 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия должна огласить результаты голосования в течение 15 дней со дня волеизъявления, то есть не позднее 5 августа. До 10 августа итоги выборов объявят официально.

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на свое первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов. Последний возможный день, когда должен собраться на заседание новый парламент - 9 сентября 2019 года.

Согласно обработке 98,95% электронных протоколов в многомандатном округе, "Слуга народа" набрала 43.14%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,02%, за "Батькивщину" проголосовали 8.18% граждан. Также в Верховную Раду попадает партия "Европейская солидарность" с результатом 8.12% и партия "Голос", за которую проголосовали 5.84% украинцев