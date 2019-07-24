Брат представителя президента в Раде Стефанчука победил на выборах по 187 округу

Брат представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, кандидат в нардепы от партии "Слуга Народа" Николай Стефанчук победил на выборах 187 округа в Хмельницком. Об этом говорится в данных пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

Согласно окончательным результатам, Стефанчук набрал 35,82%.

На втором месте глава политической партии "Всеукраинское объединение Свобода" Виталий Диденко с результатом 29,43%.

Третье место занял самовыдвиженец, народный депутат Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Мельник - он набрал 7,32%.

Отметим, Центральная избирательная комиссия обработала 99,52% голосов по мажоритарным избирательным округам. По данным ЦИК во всех областях Украины лидируют выдвиженцы от партии "Слуга Народа", кроме восточных Донецкой, Луганской и западной Львовской областей, на востоке лидирует партия "Оппозиционная платформа - За Жизнь", а на западе партия "Голос".

Также комиссия обработала 99,56% электронных протоколов с голосования на выборах в украинский парламент. По данным результатам первое место занимает партия "Слуга Народа" - 43,17%. Второе место занимает политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - за них проголосовали 13,01% избирателей.

Со вчерашнего дня, партия "Батькивщина" с - 8,18% голосов занимает третье место, обойдя "Европейскую солидарность" с - 8,11%.

И пятое место за политической партией "Голос", её поддержали 5,83% избирателей.