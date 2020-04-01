Брат Єрмака про резонансне відео: "Я український громадянин і свої права знаю"

Брат голови Офісу президента України Денис Єрмак відреагував на резонансне відео, оприлюднене депутатом Гео Леросом із фракції "Слуга народу".

У своєму дописі в Facebook він наголосив на тому, що не є держслужбовцем, і має власну громадську організацію - "Українське Бюро Національного Розвитку". Під час роботи у ГО він "зустрічається з різними людьми".

"Так, Андрій мій рідний брат - голова Офісу президента, але якщо мій брат у владі - я не маю права здійснювати свої права як громадянина? Вважаю, що маю це право", - пише Денис Єрмак.

За його словами, на оприлюднених Леросом записах він зустрічається з людьми, які "пропонують різноманітні проєкти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми".

"Я із самого початку діяльності розповідав свій принцип роботи: нам важливі саме ПРОЄКТИ, а ні люди, які просто хочуть зайняти посади, оскільки наше бюро та я особисто ніяк до призначень не відносимось. Але, якщо проєкт доречний, вигідний для держави - я згідно закону направляю сам проект та резюме його автора у органи державної влади", - зазначив він, опустивши те, що записи свідчать - звернення було не безкоштовним.

А закон "Про звернення громадян", на який посилається Єрмак, "матеріальне заохочення" за такі пропозиції не передбачає.

Брат голови ОПУ запевняє, що не, хто саме записував відео (а от журналісти "Схем" стверджують, що це харківський підприємець Дмитро Штанько), але запевняє: воно "нарізане" та "вирване з контексту", а його мета - спрямована атака на очільника Офісу Зеленського.

"Той факт, що мій брат працює в Офісі Президента не має обмежувати мої законні права на трудову діяльність. Я Український громадянин і свої права знаю", - підсумовує він.

Нагадаємо, 29 березня народний депутат Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат керівника Офісу президента Денис Єрмак обговорює з низкою осіб можливість призначення на державні посади.

Дати на записах свідчать, що вони зроблені в період із серпня по вересень 2019 року. У розмовах фігурують посади в "Укрзалізниці", в Міністерстві інфраструктури, Київської митниці тощо.

Люди, які позиціонуються як помічники Дениса Єрмака, відкрито обговорюють отримання грошей за організацію таких зустрічей.

Андрій Єрмак підтвердив, що на записах - його брат Денис. При цьому керівник ОП пообіцяв звернутися до СБУ та ДБР, щоб слідство з'ясувало достовірність відеозаписів, хто і за яких обставин їх зробив, і як вони опинилися в Лероса. Єрмак звинуватив депутата в переході "червоних ліній" і переслідуванні власних інтересів, а також пообіцяв, що "тому доведеться відповідати публічно за кожне слово".

Своєю чергою Лерос передав відеозаписи до НАБУ, попросивши керівництво Бюро відкрити кримінальне провадження та перевірити можливу причетність Єрмака до злочинів.

"Схеми" ідентифікували ключових фігурантів відео: ними виявилися товариш Дениса Єрмака Сергій Шумський і підприємець з Харкова Дмитро Штанько, який і здійснював відеофіксацію. За матеріалами: DT.UA /

