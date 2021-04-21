Брата судді Вовка звільнили з розвідки

Служба зовнішньої розвідки звільнила з військової служби підозрюваного в корупції Юрія Зонтова - брата глави ОАСК Павла Вовка. Про це пише пресслужба СЗР.

Там заявили, що під час розслідування було виявлено порушення Зонтовим військової дисципліни та умов продовження служби.

"Підполковника Юрія Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби", - йдеться в заяві.

Ю. Зонтова звільнено з військової служби Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства... Опубликовано Служба зовнішньої розвідки України Среда, 21 апреля 2021 г.

На початку квітня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Юрію Зонтову. Детективи Національного антикорупційного бюро затримали брата Вовка під час отримання ним хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Разом із Зонтовим затримали ще одного адвоката. Того ж дня детективи затримали ще двох адвокатів, які могли входити до потенційної мережі посередників з передачі хабарів.

9 квітня суд відправив Зонтова під арешт із можливістю застави в розмірі 35 млн 185 тисяч гривень. Після цього суд також наклав арешт на все майно, вилучене під час обшуку у брата голови ОАСК.

За даними ЦПК, питання, у якому Юрій Зонтов брав 100 тисяч доларів хабаря, мав розглядати сам голова ОАСК Павло Вовк або його заступник. В Окружному адмінсуді Києва діяла глибоко законспірована мережа передачі хабарів під кураторством брата Вовка.

Сам очільник ОАСК хабарів не брав, їх передавали адвокати. Гроші акумулювалися у судді Вовка. Частину коштів Зонтов вивозив із країни, при цьому він користувався статусом співробітника Служби зовнішньої розвідки. Як повідомляло ZN.UA, Зонтов поєднував службу в розвідці з адвокатською діяльністю і приховував цей факт від СЗР.

Після затримання Юрія Зонтова президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про ліквідацію ОАСК. Формальною підставою для законопроєкту стала петиція з вимогою ліквідувати ОАСК, яку підписали понад 25 тисяч громадян.

Однак за даними ZN.UA, після затримання адвоката Юрія Зонтова, токсичність ОАСК перевищила допустимі навіть в корупційному середовищі норми, і Офіс президента таки почав дистанціюватися від цього суду. По матерiалам: ZN.UA / Підготував/ла : Виктория Хмилевская



