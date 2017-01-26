Брифинг по ходу расследования убийства Шеремета состоится на следующей неделе

Об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Дело об убийстве Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", - сообщил Аваков.

Напомним, автомобиль с Павлом Шереметом взорвался утром 20 июля в центре Киева.

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