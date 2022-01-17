Британія надасть Україні протитанкове озброєння - міністр оборони

Британія постачатиме Україні нове обладнання для зміцнення безпеки, щоб допомогти збільшити оборонні можливості перед обличчям загрози вторгнення з боку Москви, заявив сьогодні міністр оборони країни Бен Воллес.

Йдеться про легкі протитанкові системи, повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

"Ми прийняли рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї", - сказав Воллес у парламенті, додавши, що запрошує свого російського колегу відвідати Лондон в найближчі кілька тижнів для обговорення кризи навколо кордонів України.

«Вони (ці системи - ред.) не є стратегічною зброєю та не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони», - зазначив британський урядовець.

Напередодні держсекретар США Блінкен провів телефонні переговори з главою МЗС Франції, підтвердивши наміри «відповісти швидко та потужно на будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну».