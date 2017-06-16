Британия начала расследование в отношении Насирова

Великобритания начала расследование в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, обвиняемого в Украине в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба госбюджету в особо крупных размерах. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании на странице ведомства в Facebook.

"Мы глубоко обеспокоены по поводу недавнего решения Соломенского районного суда Киева, где доказательства, предоставленные Великой Британие в рамках дела против Романа Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены. На этом этапе соответствующие органы Великой Британией изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великой Британии, который может предстать перед судом в Соединенном Королевстве", - говорится в заявлении посольства.

Дипломаты также подчеркнули необходимость создания в Украине специализированного антикоррупционного суда.

Заява Посольства Великої Британії щодо кримінальної справи проти Романа Насірова [English version below] Ми глибоко с... Опубліковано British Embassy, Kyiv 16 червня 2017 р.

Напомним, суд перенес рассмотрение ходатайства о взыскании с Насирова залога.