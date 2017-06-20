Британская сторона возмущена решением суда, не учетшего информацию о гражданстве Насирова

Британцы были возмущены решением украинского суда, который не принял во внимание информацию, подтверждающую наличие у отстраненного с должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова паспорта гражданина Великобритании, отмечает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Британские коллеги предоставили материалы, которые подтверждали наличие британского паспорта у подозреваемого, позиция НАБУ и САП подтверждалась этими документами. А с другой стороны было слово Насирова, что это все неправда, и он не получал этот паспорт. И суд принял решение, ставя под сомнение все эти доводы и документы. И, честно говоря, наших британских коллег это возмутило", - сказал А.Сытник на брифинге в Киеве во вторник в Киеве.

Директор НАБУ отметил, что это решение суда не обжалуется и является доказательством того, что с существующей в Украине судебной системой невозможно продвижение расследования таких дел, как в случае с Р.Насировым, и нужно создавать Специализированный антикоррупционный суд.

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий указал, что в международном праве такие ситуации могут трактоваться как "отсутствие в Украине справедливого суда, что может влиять на расследование дел в отношении тех лиц, которые скрываются за границей".

Он также сообщил, что в деле Р.Насирова осталось завершить последнюю экспертизу в рамках досудебного следствия.

Н.Холодницкий также сообщил, что ходе его последнего общения с Р.Насировым отстраненный глава ГФС сказал, что "рано или поздно он его (Н.Холодницкого - ИФ) посадит".

Как сообщалось, детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС Р.Насирову 2 марта вечером, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время САП просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн. 30 мая НАБУ приняло решение об отказе в выезде за границу Р.Насирову.

2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения.

Детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога в размере 100 млн грн в доход государства из-за того, что Р.Насиров не сдал британский паспорт.

8 июня Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП о взыскании залога в бюджет, решение обжалованию не подлежит.

В то же время правоохранительные органы Великобритании изучают факты наличия правонарушения со стороны Р.Насирова, в случае их наличия он как гражданин Великобритании предстанет перед судом в Соединенном Королевстве. В диппредставительстве добавили, что дело против Р.Насирова демонстрирует необходимость создания Специализированного антикоррупционного суда в Украине.