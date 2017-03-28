Британский суд огласит свое решение о порядке рассмотрения иска РФ по "долгу Януковича" уже завтра

Высокий суд Лондона 29 марта огласит свое решение о том, будет ли он рассматривать иск России к Украине по евробондам на три млрд долларов в ускоренном порядке.

Соответствующая информация указана в повестке дня суда. Решение будет обнародовано в 9:30 по лондонскому времени.

Напомним, 18 января Высокий суд Лондона начал рассмотрение спора между Россией и Украиной о евробондах на $ 3 миллиарда, выданых в конце 2013 года при президентстве Виктора Януковича.

В начале 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 миллиардов долларов по облигациям, размещенным в 2013 году. В июле Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения по спору в ускоренном порядке.

В сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на 3 млрд долларов.

Подробнее о перспективах разбирательства относительно "долга Януковича" в Высоком суде Лондона читайте в статье Юлии Самаевой "Выигрышное поражение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". По материалам: Интерфакс-Украина