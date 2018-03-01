Будапешт обвинил Киев в организации атаки на права нацменьшинств

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Украины начало "грубую атаку" против национальных меньшинств, пытаясь лишить их возможности учиться и разговаривать на родном языке, передает Радио Свобода.

Так Сийярто прокомментировал решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона "Об основах государственной языковой политики" (известного как языковой закон "Кивалова-Колесниченко").

"Украинское правительство поставило перед собой две националистические задачи - первая: чтобы нацменьшинства не могли учиться, вторая: чтобы не было возможности говорить на родном языке", - заявил Сийярто.

По его словам, в законе "Кивалова-Колесниченко" допустимый предел употребления языка нацменьшинств начиналась с 10%, а в новом законопроекте депутаты "хотят привязать до 33%". Сийярто расценил это как наступление на права нацменьшинства употреблять родной язык.

"В правовом государстве не происходят вещи, которые имеют место в Украине", - добавил он.

Глава МИД Венгрии в который раз подтвердил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать евроатлантические усилия Киева, пока не будет налажена ситуация с правами национальных меньшинств.

28 февраля Конституционный суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Кивалова-Колесниченко). Он утратил силу с дня принятия этого решения.

Языковой закон регионалов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова был принят Радой 3 июля 2012 года. Положения закона допускают введение двуязычия в регионах Украины, где доля нацменьшинств превышает 10% населения.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что решение Конституционного суда открывает возможность рассмотреть и принять новый закон о языке.

В последнее время Будапешт постоянно спекулирует на теме нацменьшинств в Украине, а конкретно - венгерской общине. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила об искажении и излишней политизации Будапештом ситуации с украинским законом об образовании.

По материалам: Радио Свобода