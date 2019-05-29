Будет сильный аналитический центр: Данилюк рассказал о планах в СНБО

Александр Данилюк после своего назначения секретарем СНБО хочет собрать в ведомстве мощную команду и создать сильный аналитический центр для рекомендаций президенту Украины по самым важным вопросам в сфере обороны и безопасности.

Об этом он рассказал журналистам, передает "Радио свобода".

По его словам, такой формат Совета национальной безопасности и обороны он намерен запустить в ближайшее время.

"Я хотел бы, чтобы команда, которую я сформирую - очень сильная и мощная команда, это то, что я умею и хочу сделать, чтобы это был сильный аналитический центр, который будет предлагать высшему руководству государства для принятия решения на все важные темы. Хоть и национальный мандат СНБО - это национальная безопасность, но вопросы энергетики, особенно в этом году, стали вопросами национальной безопасности, и вопрос финансовой ситуации тоже очень важным в этом переходном периоде", - сказал Данилюк.

Как сообщалось, 28 мая Данилюк показал голые стены секретной комнаты в Администрации президента. По его словам, из ситуационной комнаты, где проводились совещания с военными в АП, исчезла вся техника с секретной информацией.