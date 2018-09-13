Буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ - nОмелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на него оказывалось давление со стороны руководства Национального антикоррупционного бюро Украины.

13 сентября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время брифинга в Киеве заявил, что отвергает все обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины и намерен доказать свою правоту в суде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За полтора года следователи ничего не нашли, потому что я знаю границу своей ответственности перед законом и перед людьми. Я категорически отвергаю все выдвинутые мне замечания и обвинения. Я буду защищать свои имя, честь и достоинство законным путем. И я буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ", - сказал он.

Министр заявил, что на него осуществлялось давление со стороны руководства НАБУ.

"Мне известно о фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками... Я не знаю, куда мне обращаться с такими фактами. Если раньше можно было обращаться к НАБУ, то куда мне обращаться относительно сотрудничества НАБУ с украинскими политиками?" - добавил Омелян.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство против Омеляна в мае 2017 года.

13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании доходов (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366- 1 Уголовного кодекса Украины). По данным НАБУ, в период с 1 января 2006 года по 26 апреля 2018-го Омелян получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008-го по апрель 2015 года составили минимум 3,45 млн грн.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что попросят суд избрать меру пресечения для Омеляна в виде залога в размере 5 млн грн, но не будут настаивать на его аресте.

Суд по мере пресечения Омеляну состоится 14 сентября.