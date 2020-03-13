Бутусов: В Мінську підписано ганебний акт про капітуляцію України. Це держзрада

У Мінську 11 березня представник України таємно, без погодження з Верховною Радою, прийняв сценарій російського президента Володимира Путіна - фактичне визнання окупаційної влади РФ як "представників окремих районів України". Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Державна зрада. 11 березня в Мінську підписано ганебний акт про капітуляцію України у Війні за незалежність. Але ніяких повноважень Кучма для прийняття цього рішення не має, все це можна і потрібно скасувати. І все це буде скасовано. Якщо в країні є Служба безпеки, то вона зобов'язана відкрити кримінальну справу проти всього складу Тристоронньої контактної групи в Мінську", - написав він, зазначивши, що "таємно, без погодження з Верховною Радою, представником України прийнято сценарій Путіна - фактичне визнання окупаційної влади РФ як "представників окремих районів України"".

Як підкреслює Бутусов, визнання "окремих районів" повністю суперечить позиції самого президента Володимира Зеленського, який у Мюнхені 15 лютого заявив: "Ми готові до переговорів з місцевим населенням, але не з невизнаною, з точки зору міжнародного права, владою". Цей документ по суті показує, що "невизнана влада" фактично визнається, а Росія вже не несе відповідальності за мирне врегулювання".

"Це сценарій Придністров'я, який привів до здачі Молдовою частини своєї території, і підписав цей план у свій час від РФ той самий Дмитро Козак", - заявив він.

Gepostet von Юрий Бутусов am Freitag, 13. M"arz 2020

Нагадаємо, в ході засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі були підписані угоди, які фіксують суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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