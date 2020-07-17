Бужанського внесли до бази "Миротворця"

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який є автором законопроєкту про відтермінування переведення російськомовних шкіл на українську мову викладання, потрапив до бази "Миротворця".
Депутата називають "українофобом" і "провокатором". Про це повідомляється на сайті бази.
"Свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації. Маніпулювання суспільно значущою інформацією. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - зазначається у профілі Бужанського.
Політик.kiev.ua
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