Бужанського внесли до бази "Миротворця"

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який є автором законопроєкту про відтермінування переведення російськомовних шкіл на українську мову викладання, потрапив до бази "Миротворця".

Депутата називають "українофобом" і "провокатором". Про це повідомляється на сайті бази.

"Свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації. Маніпулювання суспільно значущою інформацією. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - зазначається у профілі Бужанського.

Політик.kiev.ua

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