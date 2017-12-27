"Было ошибкой публичное сведение счетов", - Луценко о конфликте вокруг НАБУ

Руководство Генпрокуратуры и НАБУ после переговоров "совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов".

Об этом в интервью украинским телеканалам сказал генпрокурор Юрий Луценко. У него был разговор с главой НАБУ Артемом Сытником.

"Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с г-ном Сытником буквально на днях. После его возвращения из Соединенных Штатов мы провели обсуждение ситуации, и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют. Другие вещи, в том числе с моей стороны. Действительно не понимают ни украинцы, ни за рубежом", - сказал Луценко.

Он отметил, что "даже если кто-то из нас прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе".

"Поэтому я сразу предлагал и сейчас стою на этом - нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги на встречу друг другу. Что я имею в виду? Я, например, за своей подписью направил в парламент изменения в законы, которые, с моей точки зрения, являются неадекватными. Ну, например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Ну, всем понятно, что это ненормально. Штирлиц, наверное, с ума сошел бы, если бы ему сказали, что надо пройти открытый конкурс. Но с другой стороны - это закон. Если он неправильный - его меняют. Но не нарушают", - подчеркнул Луценко.

Интервью с генпрокурором Юрием Луценко смотрите через несколько часов, 27 декабря в 00:25, на телеканале "1+1".

Оснований для подозрения Михаилу Саакашвили было достаточно, потому что кроме аудиозаписей его разговоров с Сергеем Курченко о финансировании протеста, следователи зафиксировали сами факты передачи сотен тысяч долларов помощнику Саакашвили. Об этом заявил Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам. Кроме того, Луценко подтвердил свое намерение оставаться на должности еще некоторое время, хотя намекнул на возможность отставки в течение следующего года.