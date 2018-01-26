Бывшая заместитель Авакова Анастасия Деева устроилась на работу в ООН

После того как Анастасия Деева - бывшая заместитель министра внутренних дел, покинула свой пост, она устроилась на работу в ООН.

Напомним, 27 декабря 2017 года Кабмин принял отставку Анастасии Деевой с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции.

Отныне она национальный координатор в кампании HeForShe ООН-Женщины. Это движение за солидарность и равенство полов. Об этом сама Анастасия Деева написала на своей странице.

"Я так взволнована и горжусь тем, что начала этот проект с удивительной командой UN Women Ukraine Если мы перестанем определять друг друга тем, кем мы не являемся, и начинаем определять себя тем, кем мы есть, - мы все можем быть свободнее, и это то, чем занимается HeForShe. Речь о свободе", - написала Деева.

Анастасия Деева была назначена заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции 26 октября 2016 года. По словам тогдашнего советника МВД Антона Геращенко, она должна была помочь министру "своими знаниями, опытом и обаянием". Впоследствии из-за назначения Деевой в Украине разгорелся скандал - многим не нравился ее возраст (в то время 24 года). Также масло в огонь подлили и пикантные фото, попавшие в сеть. Кроме того, выяснилось, что Деева начала работать в МВД без соответствующего конкурса.

Анастасия Деева / 24 Канал