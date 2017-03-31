Бывший генсек НАТО призвал к новым санкциям против России

Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмуссен заявил, что необходимо рассмотреть введение новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Не так давно Россия признала, что сепаратисты завладели украинскими предприятиями на востоке Украины. Я считаю, что, очевидно, необходимо ввести санкции против тех компаний, которые были вовлечены в экспроприацию (бизнеса - ред.). Я также считаю, что необходимо рассмотреть расширение круга людей, на которых будут распространяться санкции, из-за нарушения прав человека, к примеру, крымских татар", - сказал он.

Расмуссен отметил, что "судя по разговорам здесь в Вашингтоне, этот вариант (усиления санкций против РФ - ред.) рассматривается".

"Будет ли это воплощено в жизнь? Я считаю, что это в большей степени зависит от поведения РФ. И мое мнение заключается в том, что если Россия продолжит вести себя агрессивно и продолжит дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, тогда санкции должны быть усилены", - добавил он.

Отношения между Россией и Западом в 2014 году ухудшились из-за ситуации на востоке Украины и насильственной аннексии Крыма. Евросоюз и США в конце июля того же года перешли от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний к мерам против ряда секторов экономики РФ.

Напомним, в заявлении по случаю третьей годовщины незаконного референдума в Крыму Госдеп США заявил о сохранении санкций против РФ до возвращения полуострова Украине.