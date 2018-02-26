Бывший канцлер Австрии признал получение выплат за лоббизм для Украины, но не от Манафорта

Бывший канцлер Германии Альфред Гузенбауэр признал получение денег за лоббирование сближения Украины с Европейским союзом в 2012-2013 годах, но не от Пола Манафорта, который представлял интересы экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом Гузенбауэр заявил в интервью Presse am Sonntag.

В частности, Гузенбауэр подтвердил, что лоббировал интересы Украины и назвал это "благородным делом". Кроме того, он не исключил, что получал за это деньги, однако "не помнит сумму", а также заявил, что деньги получал не от Манафорта, а от компании из США или Британии. При этом он подчеркнул, что не имел с Манафортом деловых отношений, хотя и подтвердил, что дважды встречался с ним.

Напомним, ранее сообщалось, что Манафорт мог платить за лоббизм интересов Януковича экс-канцлеру Австрии. Отметим, американский политтехнолог является главным фигурантом расследования о сговоре между командой Дональда Трампа и РФ, в частности, из-за связей с россиянами и работы на экс- президента Украины Виктора Януковича.