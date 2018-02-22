Бывший министр финансов Украины Колобов не планирует возвращаться из эмиграции

Бывший министр финансов Украины Юрий Колобов не планирует возвращаться из эмиграции несмотря на то, что суд закрыл уголовные производства против него.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Фомин.

Он напомнил, что Колобов получил от властей Испании разрешение на постоянное проживание, и сказал, что у него "нет такой информации, что он собирается вернуться".

Напомним, в сентябре 2014 года СБУ открыла уголовное производство в отношении Колобова и других бывших членов правительства Николая Азарова по подозрению в растрате госбюджета. В СБУ сообщали, что Колобов и другие высокопоставленные чиновники организовали выпуск облигаций внешнего госзайма на сумму $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния РФ, незаконно перечислив комиссию в сумме $450 тыс. в пользу VTB Capital plc (дочерняя компания российского банка ВТБ в Лондоне) за размещение указанных государственных бумаг.

Генпрокуратура также расследовала уголовное производство в отношении Колобова по подозрению в растрате 220 млн грн бюджетных средств при приватизации "Укртелекома".

20 января 2015 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Колобова. В марте 2015 года его арестовали в курортном городке Альтеа в автономной области Испании Валенсия. Однако выдавать Украине беглого соратника Януковича Испания отказалась и выдала ему вид на жительство.

В конце февраля 2018 года стало известно, что дела против Колобова были закрыты.

Источник: "Українські новини"