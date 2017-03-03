Cама власть и не даст осудить Романа Насирова - мнение

Выдвижение подозрения в адрес главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова является свидетельством того, что антикоррупционные органы пытаются сделать все возможное, чтобы дело против нардепа Александра Онищенко не развалилось.

Об этом в комментарии "Апострофу" сказал политолог Петр Олещук.

"Исходя из материалов легендарного дела Онищенко, следует, что дело против Насирова должны были возбуждать еще год назад. Сама вина Онищенко неочевидна, поскольку он влиял на руководство ГФС, и она ему предоставляла соответствующие налоговые льготы. Но обоснования того как он влиял в материалах дела нет", - сказал эксперт.

Олещук добавляет, что сама власть и не даст осудить Романа Насирова.

"Ну почему дело Насирова должно принципиально отличаться, если даже развалили дело "бриллиантовых" прокуроров. Тем более, что все мы понимаем - Насиров никогда не был самостоятельным игроком, он полностью зависит от администрации президента и его окружения, поэтому никто не допустит, чтобы его кто-то судил. Дело будет довольно вялотекущее, и пока Насирова просто уберут с глаз", - отметил эксперт.