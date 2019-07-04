Cепаратистами называем марионеток Кремля, а не жителей Донбасса - cоветник президента

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова Зеленского о "сепаратистах" относятся не к жителям Донбасса, а к руководству террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщают "Новости Донбасса.

"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим", - сказал Потураев во время дискуссии "Новая политика на Донбассе" в Киеве, которую организовала "ЗеКоманда".

Также он выразил сожаление, что на неподконтрольных территория люди из российских и сепаратистских СМИ услышат президента России Владимира Путина, но вряд ли услышат позицию команды Зеленского.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог с Киевом возможен, "если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами".