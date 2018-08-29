Чалый опроверг информацию о запросе на закупку систем ПВО

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что СМИ неправильно интерпретировали его слова о запросе Украины на закупку военной техники или вооружения у США. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

Ранее СМИ со ссылкой на слова Чалого, сказанные в эфире Радио НВ, распространили информацию о том, что Украина подала запрос в Вашингтон на закупку систем противовоздушной обороны стоимостью $ 750 млн за одну единицу.

"К сожалению, многие СМИ неправильно интерпретировали то, что я говорил, связав куски из разных частей интервью. Действительно, то, что мы постоянно ведем эту работу - это правда. Но говорить, что есть конкретный запрос и на сколько (систем ПВО, - ред.) - во-первых, это закрытая информация, но работа ведется, и она будет продолжаться", - сказал Чалый.

Вопрос о стоимости таких систем был теоретическим, пояснил посол. "Я говорил, что в магазинах такие системы не купишь, и назвал приблизительные оценки стоимости", - сказал Чалый.

В эфире НВ он в ответ на вопрос ведущего, какое вооружение могла бы закупить Украина у США, Чалый, в частности, сказал: "Я не могу говорить... Очевидно, это информация с ограниченным доступом, что мы запрашиваем сейчас у американцев. Я могу только сказать, что такой запрос доведен, причем на самом высоком и высоком уровне... Такая работа ведется, наш запрос американцы знают".