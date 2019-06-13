Чалый рассказал о возможной встрече Зеленского с Трампом после выборов В Раду

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с американским лидером Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, которые должны состояться 21 июля. Об этом в кулуарах "Украинских дней" в Конгрессе США заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, сообщает Укринформ.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, которое содержит приглашение посетить Белый дом", - отметил Чалый. -->

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах. "Мы надеемся, что речь идет о (периоде, - ред.) сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе, - это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу, мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне ", - сказал дипломат.

По его словам, важна не только дата, но и содержание переговоров. "У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, в США есть что предложить нам", - подчеркнул Чалый.

Посол положительно оценил возможность встречи президентов. "Все эти возможности, наработанные годами, они не возникли прямо сегодня. Приход нового президента Украины дает оптимистичные ожидания быстрое продвижение всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США", - отметил посол.

Чалый уточнил, что посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и Администрацией президента над подготовкой "именно содержательного визита в Соединенные Штаты".

1 июня Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.