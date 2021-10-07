Частина депутатів із фракції "Голос" підтримають відставку Разумкова - Рудик

Голова партії "Голос", депутатка Верховної Ради Кіра Рудик заявила, що 11 депутатів із фракції цієї партії мають намір за домовленістю з Офісом президента підтримати відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Про це Рудик заявила в прямому ефірі Радіо Свобода.

"Наскільки ми знаємо про їхні домовленості, вони спробують дати 11 голосів за відставку Разумкова. Це пов'язано з тим, щоб потім спікер зачитав з трибуни лист про нелегітимну відставку пана Ярослава Железняка з посади голови фракції. Це домовленість, якої вони досягли з Офісом президента для того, щоб отримати владу у фракції", - сказала Рудик.

Інші депутати з "Голосу" разом із самою головою партії за відставку голови Верховної Ради не голосуватимуть, відзначила вона.

"Ми вважаємо, що це останній бій за правила роботи в парламенті, тому що ми вже бачили, як працює парламент, якщо працює спікером не пан Разумков, а хтось інший, більш лояльний до Офісу президента", - додала Кіра Рудик.

7 жовтня Верховна Рада України розгляне відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Раніше 246 народних депутатів, зокрема 211 - від фракції "Слуга народу", підтримали внесення до порядку денного відповідного питання.

5 жовтня Верховна Рада проголосувала за відсторонення Дмитра Разумкова від ведення засідань протягом двох пленарних днів.

Депутатська фракція "Слуга народу" на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради.