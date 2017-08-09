Чехия готова поставлять Украине военную технику - посол

Чехия готова поставлять Украине некоторые виды военной техники в рамках оборонного сотрудничества. Об этом чешский посол в Киеве Радек Матула заявил в интервью Европейской правде.

"Открывается возможность сотрудничества в поставках в Украину некоторых видов военной техники - конечно же, на основе стандартного процесса экспортного лицензирования", - сказал он.

Дипломат отметил, что ранее политика официальной Праги ограничивала такую возможность.

"С зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии", - подчеркнул Матула.

По словам посла, ему неизвестно, получала ли уже Чехия от Украины запросы на какие-либо виды вооружений. "Но я уверен, что ряд чешских производителей военной продукции уже контактируют со своими украинскими партнерами", - добавил Матула.

Читайте также: В Чехии не видят причин отменять санкции против РФ - посол

Дипломат также отметил, что сейчас оборонное сотрудничество Чехии и Украины сосредоточено на подготовке и обучении специалистов, обмене опытом в сфере военной реформы, а в дальнейшем может распространиться и на военную медицину.

29 мая 2017 года министр обороны Чехии Мартин Стропницкий в ходе визита в Киев заявил, что чешско-украинское сотрудничество во всех сферах оборонного сектора будет продолжаться и расширяться.