Чем завершится блокада оккупированного Донбасса: прогноз от Туки

Заявленная представителями батальонов МВД и НГУ акция по блокаде оккупированной части Донбасса является политической акцией, которая не будет иметь больших последствий. Об этом заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает УНИАН со ссылкой на 112 Украина.

По словам Туки, у участников блокады нет единой цели и видения своих действий. "Я только что общался с этими людьми..., были примерно 20 человек, одни определяли, что они батальон "Донбасс", другие, что они из батальона "Айдар". Я увидел, что откровенно у людей в головах полный сумбур. Нет единой точки зрения на свои действия. Одни говорят о полной блокаде, другие говорят о блокаде контрабанды. Одни говорят, что готовы сотрудничать с властью, другие говорят, что не признают руководства силовых ведомств", - сказал чиновник.

"У меня нет никакого сомнения, что этими людьми манипулируют, манипулирует непосредственно бывший командир батальона, Гришин (Семен Семенченко - Ред.), и, возможно, он это делает не сам, а с помощью однопартийцев, которые уже несколько месяцев педалируют мысль о том, что надо заблокировать оккупированные территории", - предположил заместитель министра.

"Я считаю, что это абсолютно политическая акция и никаких существенных последствий иметь не будет", - подытожил он.