Через агресію РФ 21 тисячу квадратних кілометрів України забруднено мінами - Міноборони в ОБСЄ

14.05.2020 07:41

Російська агресія проти України призвела до того, що площа районів, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни, становить 7 тис. кв. км на підконтрольній уряду території Донбасу та 14 тис. кв. км - на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і АР Крим.

Про це заявив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 13 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"За попередніми підрахунками, близько 7 000 квадратних кілометрів на контрольованих урядом територіях і приблизно 14 000 квадратних кілометрів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим забруднено мінами та вибухонебезпечними залишками війни", - заявив заступник глави МОУ під час засідання Форуму, присвяченого безпековому діалогу щодо стрілецької зброї та легких озброєнь (SALW), запасів звичайних боєприпасів (SCA) та протимінної діяльності.

Він поінформував, що наразі 29 груп розмінування Збройних Сил України, а також 16 піротехнічних команд Державної служби з надзвичайних ситуацій виконують завдання з розмінування на звільнених територіях Донецької та Луганської областей України. На сьогодні урядові групи з розмінування очистили понад 35 500 га земель, очистили понад 2000 км доріг, 1000 км залізничних шляхів, виявили та знищили понад 460 000 вибухонебезпечних предметів та залишків війни.

Окремо Анатолій Петренко подякував міжнародним неурядовим організаціям, зокрема, The HALO Trust, Данській групі з розмінування (DDG), Швейцарському фонду протимінної діяльності (FSD), які з 2016 року надають допомогу Міністерству оборони України у розмінуванні територій.

"Україна також вдячна Координатору проектів ОБСЄ в Україні за суттєву підтримку та допомогу в різних сферах, особливо у сфері протимінної діяльності. І не можу тут не відзначити також ту велику підтримку з боку наших добрих друзів із Сполучених Штатів Америки, Канади та Сполученого Королівства в рамках проекту протимінної діяльності", - додав заступник міністра оборони України.