Беспорядки в Киеве в феврале 2014 года унесли жизни более 100 человек и изменили историю Украины.

Первые выстрелы прозвучали в 9.30 20 февраля 2014 года, и в течение нескольких минут Площадь независимости в Киеве превратилась в бойню под открытым небом с десятками умирающих и тяжело раненых, рассеянных по самой площади и ближайшим улицам.

В этот кровавый четверг в центре украинской столицы были убиты по меньшей мере 52 человека, 48 из них — прозападно настроенные демонстранты, погибшие от пуль, выпущенных снайперами, находившимися на Площади независимости и вокруг нее.

Четверо убитых были из числа полицейских и службы безопасности, лояльных по отношению к тогдашнему президенту страны Виктору Януковичу.

Прошло ровно четыре года со дня бойни на Площади независимости, но по-прежнему неясно, кто тогда нажал на курок — и почему — в этой кровавой драме в самом центре украинский столицы.

Демонстрации против коррумпированного Януковича, который заморозил соглашение об ассоциации с ЕС и вместо этого все более сближался с Россией, начались в ноябре годом раньше.

В такт с ростом конфронтации между десятками тысяч активистов и аппаратом власти Януковича столкновения принимали все более ожесточенный характер.

Первые убитые были уже 22 января, когда солдаты элитного подразделения полиции «Беркут» открыли огонь по демонстрантам на улице, примыкающей к Площади независимости.

После того, как пыль в конце февраля улеглась, можно было констатировать, что события месяца стоили жизни 130 человекам, 18 из них были полицейскими.

Это также изменило Украину самым решительным образом.

«Эти события, которые мы сегодня называем «революцией достоинства», очень многое изменили на Украине. К власти пришли совершенно новые политики, и они создали новую политическую систему», — говорит Виктор Замятин, аналитик из аналитического Центра Разумкова в Киеве.

Сам Янукович и большая группа его сторонников на следующий день после массового убийства бежали из страны в Россию, где Янукович находится и по сей день. Бегство президента оказало сильное деморализующее воздействие на армию.

После этих трагических дней в Киеве украинские политики и руководство Министерства юстиции страны неоднократно обещали привлечь виновных к ответственности, но обещания эти так и не были выполнены.

Украинская система судопроизводства известна своей медлительностью и коррумпированностью, и очень большая часть солдат подразделения «Беркут», подозреваемых в убийствах, успела с тех пор бежать с Украины — в основном, в Россию, а некоторые из них погибли во время войны на востоке Украины.

«Это сложный и долгий процесс, и ни один разумный человек не мог ожидать, что он будет быстрым», считает аналитик Виктор Замятин.

В суде Святошинского района Киева по одному из дел военнослужащие «Беркута» обвиняются в причастности к убийствам, но надежд на то, что приговор по делу будет вынесен скоро, нет.



РЕВОЛЮЦИЯ В КИЕВЕ

• Протесты против президента Виктора Януковича начались 21 ноября 2013 года.

• Решение Януковича отложить заключение договора о партнерстве с ЕС привело к первым демонстрациям.

• Активисты сделали своей штаб-квартирой Площадь независимости в Киеве, которая была центром протестов и во время «Оранжевой революции» 2004-2005 гг.

• В январе 2014 года столкновения стали нарастать, несколько демонстрантов были убиты полицией.

• 18 февраля были убиты 26 активистов и полицейских, 20 февраля в центре Киева были убиты снайперами еще 52 человека.

• 21 февраля активисты отказались признать договор, подписанный Януковичем с некоторыми странами ЕС, выступившими в качестве посредников.

• После этого Янукович бежал в Восточную Украину, а потом в Россию, а прозападно настроенные политические силы взяли власть в Киеве.

Источники: Unian, JP

«Принимая во внимания темпы рассмотрения судебного дела, приходится, к сожалению, предположить, что завершить его в 2018 году будет невозможно. Боюсь, что через год буду вынужден сказать, что его невозможно завершить и в 2019 году», — заявил Павел Дикань, адвокат жертв, в беседе с информационным агентством «Интерфакс-Украина».

Всего в применении насилия и убийствах во время беспорядков в 2014 году подозревается 351 человек, по подсчетам украинского телеканала «1+1», но пока был вынесен только один обвинительный приговор, по которому один хулиган, проходивший по менее важному делу, получил четыре года тюрьмы за нападение на демонстрантов.

Русские или националисты?

Украинские политики неоднократно утверждали, что виновных в бойне следует икать в России, с которой Украина в состоянии войны после того, как русские аннексировали украинский полуостров Крым в марте 2014 года.

Целый ряд источников утверждает, что российский президент Владимир Путин поддерживал тесные контакты с Виктором Януковичем до, во время и после столкновений в украинской столице.

В это время главный советник Путина по Украине, Владислав Сурков, также был в Киеве, и некоторые украинские политики считают, что он был причастен к организации убийств, равно как и служба безопасности ФСБ. Правда, доказательств этого нет.

Существует и совершенно противоположная точка зрения: что некоторые из жертв погибли от пуль, выпущенных снайперами-националистами, которые стремились дискредитировать Януковича и вывести ситуацию из-под контроля, эта версия продолжает существование и через четыре года после событий.

Ее продвигали СМИ и политологи, обитающие в Москве, но ее придерживается и канадский политолог Иван Качановский, собравший и проанализировавший большое количество материала, по его данным, материалы говорят о том, что, во всяком случае, часть выстрелов была произведена из зданий, которые находились под контролем активистов «Майдана).

В весьма противоречивом итальянском телефильме, показанном в ноябре прошлого года, утверждалось, что к убийствам совершенным четыре года тому назад, были причастны грузинские снайперы, состоявшие на службе у оппозиции, но адвокат жертв решительно отвергает подобные утверждения.

«В городском суде делается много попыток подключить к делу сомнительную и недокументированную информацию, например, мифы о грузинских снайперах», — говорит Павел Дикань.

Поуль Ларсен