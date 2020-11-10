Через демарш РФ Україна не змогла домогтися обговорення обміну утримуваними

Через демарш російських представників Україна під час засідання гуманітарної підгрупи ТКГ не змогла домогтися обговорення двох важливих питань - обміну взаємно утримуваних осіб та пошуку безвісти зниклих осіб.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Української делегації в ТКГ.

"Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань, перемовини щодо яких були узгоджені для вирішення сьогодні:

питання обміну взаємно утримуваних осіб;

питання пошуку безвісти зниклих осіб", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на це, "завдяки твердій позиції керівника Гуманітарної підгрупи народного депутата України Г. Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Т. Фріша на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ".

"Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада стартував черговий раунд переговорів у мінському форматі. Роботу розпочали дві підгрупи Тристоронньої контактної групи. Як повідомляли, політична підгрупа взяла за основу український план дій щодо Донбасу.