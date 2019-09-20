Через промашку "слуг народу" Богдан кричав, а Зеленський розбирався

19 вересня Верховна Рада провалила голосування за президентський законопроект N1009.

Після провалу голосування за закон щодо спрощення обшуків депутатів та стеження за ними на Банковій вирували емоції - найбільш розлюченим був керівник Офісу президента Андрій

Богдан кричав: "Нафіг їх всіх розпустити! Що це за розводняк!?" А от Володі треба віддати належне, він втихомирив Андрія і спокійно почав розбиратися. Вова запитував у Разумкова, чому депутати не голосували, в чому проблеми і так далі!".

Конфлікт закінчився у п'ятницю зранку, коли голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів більше його не підставляти й заздалегідь попереджати, які закони їх турбують, аби не ганьбитися.

Це вже не перший випадок, коли монобільшість дала збій.

У "Центрі протидії корупції" пов'язали цей закон зі скасуванням депутатської недоторканності. Мовляв, оскільки у КПК та законі про статус народного депутата залишаються норми, які вимагають дозволу парламенту для прослуховування чи обшуку депутата, то розслідування щодо депутатів будуть майже неможливі.

Зранку 20 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні фракції "Слуга народу" обурювався через провал голосування законопроекту N1009, який дає НАБУ і ДБР право прослуховувати чиновників і скасовує "правки Лозового" з попереднього скликання.