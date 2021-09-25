Через публікацію "свідчень" Бурби: ТСК щодо "вагнерівців" викликає Бутусова

Голова тимчасової слідчої комісії Ради щодо "вагнерівців" Мар'яна Безугла викликає на заслуховування журналіста Юрія Бутусова. Причина - інформація про "свідення" ексглави розвідки Василя Бурби.

Бутусов опублікував ймовірний зміст свідчень колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби. ТСК заслухала його у п'ятницю в режимному приміщенні. Безугла заперечила слова Бутусова

Голова ТСК заявила, що поширена Бутусовим інформація "не відповідає дійсності". За її словами, оскільки засідання підпадає під держтаємницю, інформацію могли чути тільки члени ТСК та Бурба.

Це кримінальна відповідальність. Не думаю, що Василь Васильович буде давати фейковий варіант державної таємниці, - сказала Безугла.

Тому депутатка викликала Бутусова на заслуховування. Вона зауважила, що час і місце повідомить. Що говорив Бутусов

Юрій Бутусов заявив, що Бурба на допиті підтвердив під протокол всі обставини підготовки і провалу спецоперації. Крім того, ексрозвідник начебто "навів багато нових деталей і фактів, які підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з Офісу Президента".

За словами Бурби, план спецоперації з захоплення російських терористів начебто підписав міністр оборони Андрій Таран. Провал стався після наради в кабінеті президента Зеленського.

Наказ про перенесення спецоперації дав глава Офісу Президента Андрій Єрмак, а Бурба попередив, що в результаті може статися провал, і треба діяти швидко, - стверджує Бутусов.

Коли Москва просила в Мінська повернути "вагнерівців", Бурба нібито звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої зради. Однак через 2 дні Бурбу звільнили.

Крім цього, на засіданні він начебто підтвердив, що спецоперацію проводили спільно зі спецслужбами НАТО. Затримання "вагнерівців" у Білорусі: що треба знати У липні 2020 року у Білорусі затримали 33 бойовиків "Вагнера". Деякі з них воювали на Донбасі за окупантів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив віддати "вагнерівців" Росії. Хоча Київ просив про їх екстрадицію.

ЗМІ почали писати, що вагнерівці у Білорусі були частиною операції українських спецслужб, але начебто хтось з Офісу Президента "злив" інформацію.

Володимир Зеленський спершу все заперечував, потім визнав, що це була операція України, але походила від інших країн.

Текст поста Мар'яни Безуглої:

"Генерал" Бутусов написав свою версію, що вчора говорив на засіданні ТСК В.Бурба. Інформація не відповідає дійсності. Джерело вказується, як "за даними джерел ЦЕНЗОР.НЕТ".

Які джерела?

Були присутні члени ТСК і В.Бурба.Це єдині джерела інформації, про те, що було вчора. Засідання "грифоване". Підпадає під Закон про держтаємницю. Це кримінальна відповідальність.

Не думаю, що Василь Васильович буде давати фейковий варіант державної таємниці.

Ренат Кузьмін? Важко уявити дружбу ОПЗЖ з Бутусовим, але ж чому б і ні.

Якщо розглядати як велику картину спроб послаблення України як державного утворення, то цілком логічно навіть таке об'єднання.

Єдина "сенсація" про "зміст" розмов вчора вийшла на телеграм-каналі Страна.UA (основний сайт проросійського видання заблоковано рішенням РНБО з 20 серпня 2021 року)

Чи ж просто Бутусов взяв і написав свою попередню версію, аби якось, ну хоч якось "приліпитися" до роботи ТСК?

Хто він, свідок, інструмент чи свідомий агент російської спецоперації з дезінформації в Україні? Будемо розбиратися.

Викликаю Юрій Бутусов на заслуховування. Час і місце буде повідомлено. Настав час відповідальності за сказане, зроблене і зламане.

Автор: Ольга Музика