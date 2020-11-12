Через рішення КСУ справу ексгендиректора "Укроборонпрому" закрили - Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна про недекларування майна. Про це повідомляє Центр протидії корупції в Telegram.

У ЦПК зазначають, що йдеться про незадекларовані доходи, дві квартири на 3 млн грн і два автомобілі Range Rover. Усе це майно нібито належить його цивільній дружині.

"Справу довелося закрити за тою ж причиною, що й всі попередні останнім часом: через визнання неконституційною кримінальну відповідальність за брехню в декларації", - додали в ЦПК.

Це не єдина справа, у якій фігурував Букін. У лютому - березні 2019 року проєкт Bihus.info оприлюднив розслідування про розкрадання в оборонному секторі України. За даними журналістів, фігуранти схеми заробили мінімум 250 млн грн під час війни на Донбасі. У програмі йшлося про те, що учасники групи за допомогою фірм-"прокладок" скуповували контрабандою старі запчастини до військової техніки в Росії й у два - чотири рази дорожче перепродували їх заводам "Укроборонпрому". Згідно з розслідуванням, Букін був учасником схеми.

За даними Національного антикорупційного бюро України, у розслідуваннях, розпочатих після виходу програми, фігурує 10 підприємств, які входять до структури "Укроборонпрому", збитки становлять приблизно 1 млрд грн.

3 вересня проєкт Bihus.info опублікував матеріал про затвердження нового статуту "Укрспецекспорту". Згідно з даними журналістів, Букін менш ніж за два тижні до того, як залишити посаду, підписав документ, яким суттєво розширив повноваження керівництва підприємства, фактично вивівши його з-під контролю "Укроборонпрому" і залишивши лазівки для приватизації компанії- спецекспортера.

5 вересня новий керівник держконцерну Айварас Абромавичус заявив про початок внутрішнього розслідування у зв'язку із внесенням змін до статуту "Укрспецекспорту". 6 вересня Букін заявив, що новий статут державної компанії "Укрспецекспорт" не позбавляє "Укроборонпром" контролю над нею. 23 жовтня "Укроборонпром" розірвав контракти з керівниками компанії "Укрспецекспорт" і підприємства "Спецтехноекспорт".