Через загибель військового: суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського

Печерський районний суд Києва 22 грудня зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо Володимира Зеленського.

Таким чином суддя задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля Сергія Журавля.

- Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський - поки ні. Рішення суду обов'язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР. Через 10-12 днів має бути реакція, - сказав батько журналістам.

Після втрати сина Сергій Журавель звертався до Офісу генпрокурора та ДБР, однак отримував відмови. Після того чоловік звернувся до Печерського й Шевченківського райсудів столиці.

Батько військового Ярослава Журавля звинувачує Володимира Зеленського у бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.

Загибель Ярослава Журавля

У липні 2020 року після важкого поранення в зоні ООС помер військовослужбовець 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав Журавель.

Тоді під час виконання бойового завдання в районі Зайцевого (так звана сіра зона) загинув лейтенант Дмитро Красногрудь. Бойовики обстріляли гуманітарну групу, яка мала евакуювати тіло командира: серед них був і 40-річний Ярослав Журавель.

Точної дати смерті солдата немає, оскільки вісім днів з моменту поранення він залишався на території ворога.

Як запевняє батько Ярослава, Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок пораненого. Не дочекавшись на евакуацію, Ярослав Журавель помер на полі бою.