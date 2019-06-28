Четверо украинских пленных уже прибыли в Минск

Об этом сообщает "Украинская правда".

В частности, четверых освобожденных из плена боевиков украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев.

Об этом 28 июня сообщил кум президента РФ Виктор Медведчук. Среди освобожденных пленных - Дмитрий Большой, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

По словам Медведчука, главари ОРДЛО передали ему документы освобожденных - их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину.

Он добавил, что четырех украинцев боевики "приняли решение освободить в одностороннем порядке".