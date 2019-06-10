Четыре партии точно проходят в Раду, еще три имеют шанс - "Социальный мониторинг"

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", а помимо них имеют шансы преодолеть 5%-й барьер еще три политических силы, свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным в понедельник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 11,7%, "Европейскую солидарность" - 9,2%, ВО "Батькивщина" - 9,1% опрошенных.

Также с учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть пятипроцентный барьер партия "Голос" во главе со Святославом Вакарчуком, за которую готовы проголосовать 4,9%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко с 4,7% голосов поддержки и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко с 3,6%.

В свою очередь за Радикальную партию Олега Ляшко проголосовало бы 2,2% опрошенных, за "Объединение "Самопомич" - 1,9%, ВО "Свобода" и "Оппозиционный блок - Партию мира и развития" - по 1,7%, "Гражданскую платформу Надежды Савченко" - 1,2%, "Национальный корпус" - 1% респондентов, определившихся со своим выбором.

На вопрос социологов, принимали бы участие респонденты, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 7;4% ответили "точно нет", 6,5% - "скорее нет", 37,9% - "скорее да", 43% - "точно да", а 5,1% - затруднились с ответом.

В ходе второй волны учредительного опроса 1-7 июня были опрошены 1670 респондентов по всей Украине Ошибка выборки не превышает 2,2%.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

24 мая в Украине стартовала предвыборная кампания. ЦИК открыла номер специального счета для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины и партий, которые собираются баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Выдвижение депутатов партиями заканчивается за 40 дней до дня голосования - 10 июня, а подача документов для регистрации заканчивается 20 июня. Сняться с выборов можно будет до 30 июня.

По материалам: Интерфакс-Украина