Четыре последствия скандала с Трампом

Зеленский и пустота.

Данная история только начинает набирать обороты. Какими теперь будут отношения между официальным Киевом и ЕС?

Визит президента Украины в США закончился негодованием немецких СМИ касательно его заявлений о недостаточной помощи Европы Украине в телефонном разговоре с Трампом. Официальная позиция ЕС такова - за время российской агрессии Украина получила 15 млрд евро. И какие бы заявления сегодня не делала Европа, что отношения между ЕС и Украиной не изменятся, можно говорить о том, что Европа оскорбилась, а Берлин, Париж и Брюссель умеют помнить былые обиды.

Скандал с Трампом будет иметь последствия. Данная история только начинает набирать обороты и обещает стать одним из ключевых моментов всей избирательной кампании в США. Но, возвращаясь к Украине, возникает закономерный вопрос: какими будут отношения между официальным Киевом и ЕС? И здесь сегодня есть целый ряд рисков, которые нужно учитывать.

Во-первых, это встреча "нормандской четверки". Зеленскому нужно будет говорить с Макроном и Меркель. Воспримут ли лидеры Франции и Германии слова и доводы президента Украины остается под вопросом. К тому же очень важно, чтобы Владимир Зеленский не стал оправдываться перед ними за свой разговор с Трампом. Ведь оправдание будет восприниматься как слабость, а со слабыми принято говорить тоном старшего.

Нельзя исключать и того, что на какое-то время ЕС может отпустить ситуацию и посмотреть, как Зеленский будет самостоятельно справляться с проблемой Донбасса. В свою очередь, Германия и Франция могут косвенно или прямо подталкивать президента Украины к прямым переговорам не только с Путиным, но и с лидерами сепаратистов на Донбассе. К слову, начали поступать сообщения о домашнем аресте главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Не сигнал ли это Кремля, что Москва ищет более подходящие кандидатуры, которые можно садить за один стол переговоров с украинской властью?

Берлин, Париж и Брюссель умеют помнить былые обиды

Также нельзя исключать вероятности того, что встреча в "нормандском формате" будет перенесена на неопределенный срок. Возможно, Меркель и Макрон захотят выиграть время, дабы понаблюдать как будет развиваться ситуация в Украине в связи со скандалом с Трампом, а также отсутствием четкой стратегии Банковой касательно будущего оккупированных территорий. Стоит ожидать активизации российских лоббистов на Западе, которые будут вести работу по направлению ослабления санкций, а также строительству "Северного потока-2". В сложившихся на сегодняшний день условиях, они могут преуспеть.

Второй риск - это дальнейшая поддержка Западом реформ в Украине. Конечно, полностью ЕС не откажется от финансирования нашей страны, но эта помощь может быть минимизирована. Также могут усилиться сигналы ЕС касательно влияния того же Игоря Коломойского на президента Зеленского и отсутствия четкого ответа Зеленского на вопрос о его стратегии по отношению к украинским олигархам. МВФ уехал, кредит мы не получили, проблемы остались, а впереди зима, требующая как денег, так и газа, который в любой момент "по- братски" может предоставить Россия. Будет ли иметь Украина достаточный запас ресурсов, дабы пережить зиму? Данный вопрос остается открытым.

Третий риск связан с позицией самого Владимира Зеленского по отношению к Европе. Вопрос состоит в том, что именно сможет предложить президент Украины своим европейским партнерам. Реформы? Железные гарантии для европейских инвесторов? Новый договор с Россией касательно Донбасса? Рынок земли? Ответы на данные вопросы пока зависли в воздухе. Какими они будут и будут ли вообще, зависит исключительно от президента Украины.

И четвертый главный риск - это пустота, которая может образоваться вокруг Владимира Зеленского. Разговор с Трампом может способствовать тому, что контакты европейских лидеров с президентом Украины сведутся к минимуму, демократы в США настроены довольно скептически по отношению к Зеленскому, как, впрочем, и республиканцы. Остается один Трамп и Путин, который может извлечь наибольшую выгоду из данной ситуации. Поэтому Владимир Зеленский просто обязан реализовать ряд тактик, которые будут способствовать возобновлению полноценного и эффективного диалога Украины с Европой. К примеру, назначить на должность того же генпрокурора или главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры представителя ЕС уровня Лауры Ковеши. Вот тогда Европа действительно поймет, что за борьбу с коррупцией в Украине 100% отвечает человек, заинтересованный в такой борьбе и способный работать на результат. Без этого, красивые слова и обещания обречены остаться словами и обещаниями. Учитывая беспрецедентный уровень поддержки Зеленского гражданами Украины, президент не имеет на это права. Поэтому только стратегия асимметрии, умноженная на приоритетность интересов государства, способна дать желаемый результат.

Сергей Постоловский

Писатель, политический аналитик, кандидат политических наук