Четыре последствия скандала с Трампом

Зеленский и пустота.
Данная история только начинает набирать обороты. Какими теперь будут отношения между официальным Киевом и ЕС?
Визит президента Украины в США закончился негодованием немецких СМИ касательно его заявлений о недостаточной помощи Европы Украине в телефонном разговоре с Трампом. Официальная позиция ЕС такова - за время российской агрессии Украина получила 15 млрд евро. И какие бы заявления сегодня не делала Европа, что отношения между ЕС и Украиной не изменятся, можно говорить о том, что Европа оскорбилась, а Берлин, Париж и Брюссель умеют помнить былые обиды.
Скандал с Трампом будет иметь последствия. Данная история только начинает набирать обороты и обещает стать одним из ключевых моментов всей избирательной кампании в США. Но, возвращаясь к Украине, возникает закономерный вопрос: какими будут отношения между официальным Киевом и ЕС? И здесь сегодня есть целый ряд рисков, которые нужно учитывать.
Во-первых, это встреча "нормандской четверки". Зеленскому нужно будет говорить с Макроном и Меркель. Воспримут ли лидеры Франции и Германии слова и доводы президента Украины остается под вопросом. К тому же очень важно, чтобы Владимир Зеленский не стал оправдываться перед ними за свой разговор с Трампом. Ведь оправдание будет восприниматься как слабость, а со слабыми принято говорить тоном старшего.
Нельзя исключать и того, что на какое-то время ЕС может отпустить ситуацию и посмотреть, как Зеленский будет самостоятельно справляться с проблемой Донбасса. В свою очередь, Германия и Франция могут косвенно или прямо подталкивать президента Украины к прямым переговорам не только с Путиным, но и с лидерами сепаратистов на Донбассе. К слову, начали поступать сообщения о домашнем аресте главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Не сигнал ли это Кремля, что Москва ищет более подходящие кандидатуры, которые можно садить за один стол переговоров с украинской властью?
Берлин, Париж и Брюссель умеют помнить былые обиды
Также нельзя исключать вероятности того, что встреча в "нормандском формате" будет перенесена на неопределенный срок. Возможно, Меркель и Макрон захотят выиграть время, дабы понаблюдать как будет развиваться ситуация в Украине в связи со скандалом с Трампом, а также отсутствием четкой стратегии Банковой касательно будущего оккупированных территорий. Стоит ожидать активизации российских лоббистов на Западе, которые будут вести работу по направлению ослабления санкций, а также строительству "Северного потока-2". В сложившихся на сегодняшний день условиях, они могут преуспеть.
Второй риск - это дальнейшая поддержка Западом реформ в Украине. Конечно, полностью ЕС не откажется от финансирования нашей страны, но эта помощь может быть минимизирована. Также могут усилиться сигналы ЕС касательно влияния того же Игоря Коломойского на президента Зеленского и отсутствия четкого ответа Зеленского на вопрос о его стратегии по отношению к украинским олигархам. МВФ уехал, кредит мы не получили, проблемы остались, а впереди зима, требующая как денег, так и газа, который в любой момент "по- братски" может предоставить Россия. Будет ли иметь Украина достаточный запас ресурсов, дабы пережить зиму? Данный вопрос остается открытым.
Третий риск связан с позицией самого Владимира Зеленского по отношению к Европе. Вопрос состоит в том, что именно сможет предложить президент Украины своим европейским партнерам. Реформы? Железные гарантии для европейских инвесторов? Новый договор с Россией касательно Донбасса? Рынок земли? Ответы на данные вопросы пока зависли в воздухе. Какими они будут и будут ли вообще, зависит исключительно от президента Украины.
И четвертый главный риск - это пустота, которая может образоваться вокруг Владимира Зеленского. Разговор с Трампом может способствовать тому, что контакты европейских лидеров с президентом Украины сведутся к минимуму, демократы в США настроены довольно скептически по отношению к Зеленскому, как, впрочем, и республиканцы. Остается один Трамп и Путин, который может извлечь наибольшую выгоду из данной ситуации. Поэтому Владимир Зеленский просто обязан реализовать ряд тактик, которые будут способствовать возобновлению полноценного и эффективного диалога Украины с Европой. К примеру, назначить на должность того же генпрокурора или главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры представителя ЕС уровня Лауры Ковеши. Вот тогда Европа действительно поймет, что за борьбу с коррупцией в Украине 100% отвечает человек, заинтересованный в такой борьбе и способный работать на результат. Без этого, красивые слова и обещания обречены остаться словами и обещаниями. Учитывая беспрецедентный уровень поддержки Зеленского гражданами Украины, президент не имеет на это права. Поэтому только стратегия асимметрии, умноженная на приоритетность интересов государства, способна дать желаемый результат.Сергей Постоловский