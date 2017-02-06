Четыре простых способа поддержать Украину (Atlantic Council, США)

Руководство Европы, кажется, осознает ту проблему, которую президент США Дональд Трамп создает для Трансатлантического альянса. Канцлер Германии Ангела Меркель недавно напомнила Европе, что «наша судьба — в наших собственных руках», а бывший премьер-министр Бельгии, президент Альянса либералов и демократов в Европейской группе (ALDE) в Европарламенте Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt) утверждает, что «Европа должна взять свою судьбу и безопасность в свои руки».

Один из способов для Европы усилить контроль над своей судьбой и безопасностью — активизировать поддержку Украины. В конце концов, иметь стабильную, прозападную Украину на восточной границе — это в интересах Европы. Сделав четыре простых шага, можно достичь этой цели.

Во-первых, ЕС должен, наконец, выполнить свои обязательства по предоставлению украинцам безвизового режима. Киев выполнил требования в рамках Плана действий по либерализации визового режима. Однако вместо того, чтобы наградить Украину за это достижение, из-за внутренней политики ЕС продолжает затягивать фактическую реализацию безвиза для украинцев.

Такие действия очевидно несправедливы и ослабляют усилия дипломатии ЕС. Активисты гражданского общества UkraineAlert сетуют, что всякий раз, когда ЕС подталкивает Киев к реформам, администрация президента, правительство Гройсмана и парламент — все сопротивляются, используя в качестве предлога то, что ЕС должен сначала внедрить безвизовый режим, а только потом Брюссель может критиковать Украину. К сожалению, это играет на руку Москве. Если украинцы считают, что ЕС нарушает свои обещания, эта тенденция будет только нарастать.

Во-вторых, ЕС должен выделять дополнительные ресурсы на антикоррупционные реформы. Чем глубже и быстрее реформы будут реализованы, тем больше вероятность, что Украина обретет стабильность и обязательно продвинется к ЕС.

С должен также помочь Украине в создании специальных антикоррупционных судов, что является ключевым требованием МВФ. ЕС мог бы обеспечить финансирование, а также помочь предоставить судьям конкурентоспособную заработную плату. Это способствовало бы независимости судей и освободило бы их от капризов государственного бюджета.

В-третьих, ЕС должен рассмотреть вопрос о финансировании «мини-плана Маршалла» для Украины. Согласно некоторым подсчетам, за войну с Россией на Донбассе Украине уже заплатила не менее шести миллиардов долларов в виде прямых иностранных инвестиций. Для борьбы с этим дефицитом ЕС должен был бы обратиться за помощью к Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскому банку реконструкции и развития, которые могли бы инвестировать непосредственно в украинский бизнес и инфраструктуру. От таких вложений особенно выиграл бы Донбасс, часть инфраструктуры которого лежит в руинах.

И, наконец, ЕС должен встать на пути европейских фирм, чтобы они перестали продавать России продукцию для военно-промышленного комплекса. Согласно отчету 2016 года журналиста Юрия Лобунова, в 2015 году немецкий бизнес оказал поддержку российским военным, продав им оборудование для производства двигателей для истребителей предприятия «Сухой» (занимается ракетными технологиями), также были продажи и основным производителям российских систем ПВО. В прошлом году различные европейские компании продавали оборудование российской атомной оборонной компании, крупным ракетным предприятиям, а также производителям военных самолетов. Евросоюз мог бы поддержать усилия Украины на Донбассе, просто прекратив эту торговлю. Сделать это нужно из собственных интересов ЕС, усилив таким образом поддержку Украины. Есть ли у Брюсселя желание сделать это?

Джош Коэн