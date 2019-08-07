Четырех кандидатов рассматривают на должность премьер-министра, - Арахамия

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован являются претендентами на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщил будущий глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, говорится в " Общественное ".

"Премьер-министр. У нас есть short-list. В нем Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован", - сказал он.

Накануне олигарх Игорь Коломойский назвал двух претендентов на кресло будущего премьер-министра Украины.

"В фаворитах гонки - (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины) Юрий Витренко и (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и заместитель главы офиса президента по экономическим вопросам) Алексей Гончарук", - сказал Коломойский.