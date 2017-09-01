Чиновники ЕС поздравили украинцев со вступлением в силу соглашения об ассоциации

Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной полностью вступает в силу сегодня, 1 сентября. Соглашение об ассоциации, в том числе создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, является основным инструментом сближения Украины и ЕС: оно способствует более глубоким политическим и экономическим связям, а также уважению общих европейских ценностей, говорится в пресс-релизе Внешней дипломатической службы ЕС.

"Решительность - это добродетель. Сегодня, несмотря на все трудности, мы это сделали. С вступлением в силу Соглашения об ассоциации с Украиной Европейский союз выполняет свои обещания нашим украинским друзьям. Я благодарю всех тех, кто сделал это возможным: тех, кто стоял на Майдане, и тех, кто усердно работает, чтобы изменить страну к лучшему. Это день праздника для нашего европейского континента", - цитирует пресс-служба слова президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Комиссии Федерика Могерини отметила, что сегодня наконец удалось достичь более тесной ассоциации между Европейским союзом и Украиной.

По ее словам, Соглашение означает более тесные связи между гражданами Украины и ЕС, большие рынки и больше возможностей для бизнеса и предпринимателей, а также увеличение обмена опытом и информацией.

"Это показывает, что мы разделяем те же цели, и что украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество Европейского Союза на долгие годы", - сказала она.

Комиссар Еврокомиссии по политике соседства и расширению бизнеса Йоханнес Хан заявил: "Поколения граждан Украины получат выгоду от более тесных связей с ЕС. Первые конкретные результаты реализации Соглашения уже можно увидеть: экспорт Украины в ЕС увеличился, и ЕС подтвердил свою позицию в качестве первого торгового партнера Украины. Недавние реформы в Украине были беспрецедентными, в то же время еще остается много работы, в частности, в борьбе с коррупцией. Европейский союз продолжит поддерживать реформы в Украине как с помощью экспертов, так и с финансовой поддержкой".

Отмечается также, что ЕС безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также постоянные амбициозные усилия украинских властей по реформированию институтов и экономики страны, которые откроют весь потенциал Соглашения об ассоциации и преимущества для украинского народа.

В соответствии с Соглашением Украина обязалась провести структурные реформы в таких областях, как демократия, права человека, верховенство закона, эффективное управление, торговля и устойчивое развитие.

В Соглашении об ассоциации также предусматривается расширение сотрудничества в области охраны окружающей среды, социального развития, транспорта, защиты потребителей, обеспечение равных возможностей, образования, молодежи и культуры, промышленности и энергетики.

Кроме того, в пресс-релизе говорится о том, что вступление в силу Соглашения придаст новый импульс сотрудничеству в таких областях, как внешняя политика и политика безопасности, правосудие, налогообложение, управление государственными финансами, наука и техника, образование и цифровые технологии.

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Как известно, переговоры относительно Соглашения об ассоциации велись с 2007 по 2011 годы. Документ был подписан 21 марта и 27 июня 2014 года. Значительная часть Соглашения об ассоциации временно применялась с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года была применена углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли. Совет ЕС завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 11 июля 2017 года.