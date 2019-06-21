Чиновница во Львове не пустила Гриневич в школу проверить внедрение реформы

Работница управления образования Львовского горсовета не пустила министра образования и науки Лилию Гриневич в школу с проверкой внедрения реформы.

Об этом Гриневич написала на своей странице в Facebook.

"Меня как Министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрения реформы", - говорится в заметке.

По словам министра, чиновница требовала написать письмо и получить разрешение городского головы. Гриневич отметила, что такие командировки имеет три года: "С каждого города и школы я привожу в МОН замечания для внедрения реформы... Потом мы работаем для коррекции процессов".

"Но политической целесообразности безразлично реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя учитывая логистику визита это будет не удобно" , - подытожила Гриневич.

Напомним, Гриневич не планирует покидать свою должность на переходный период.



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