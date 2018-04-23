Численность украинских войск на Донбассе зависит от дальнейшего развития ситуации, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак Пресс-служба Министерства обороны Украины

Численность украинских военнослужащих на Донбассе во время операции Объединенных сил будет зависеть от складывающейся обстановки. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью для "BBC News Украина".

"Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и того количества, которое сегодня есть. Если ситуация будет осложняться или будет принято решение об освобождении территории - тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать", - отметил министр.

Напоминаем, что Антитеррористическая операция (АТО) завершается уже 30 апреля. После этого украинские силовики переходят к проведению операции Объединенных сил, которую возглавит командующий и Объединенный штаб.

Президент уже назначил командующего Объединенными силами - им стал Сергей Наев.

ВВС-Україна